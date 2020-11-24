حالة ايجابية جديدة في بلدة الخرايب

أفادت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب عن تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس COVID-19 لاحد أبناء البلدة (ع.م.ا)، مؤكدة التزامه بالحجر الصحي، وطلبت من مخالطيه التواصل معها والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وأعلنت انه للتواصل الاتصال على الرقم: 70801330 أو 07360460

وطلبت اللجنة من الاهالي: التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج الا عند الضرورة ومع التزام سبل الوقاية خصوصا الكمامة، التزام الحجر المنزلي لأي شخص تظهر عليه اي علائم مرضية، الحماية القصوى لكبار السن ولذوي الحالات الصحية الحرجة من المخالطة.