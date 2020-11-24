21
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اتحاد بلديات القيطع بدأ بصيانة طرق فرعية وحيوية في ببنين عكار
Lebanon 24
24-11-2020
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشرف رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير ومهندس الاتحاد الياس سليمان على البدء بأعمال صيانة وتعبيد الطريق الممتد من مسجد فرج - مفرق الديوان بالقرب من مقر الاتحاد في ببنين- عكار وحتى الطريق الدولية، بعد سوء الوضع هناك ولما يمثله من شريان حيوي للمنطقة وقبل حلول الشتاء.
ولفت المير إلى أن "هذا الطريق بات يسلكه الجميع وهو نصف دائري يبدأ من البيادر وصولا الى الطريق الدولية الساحلية بشقيه حلبا وخط سوريا". وقال: "رغم كل الظروف الصعبة وعدم تحويل اموال البلديات وفي ظل ارتفاع سعر الدولار وغلاء المواد الاولية، اخذنا القرار في الاتحاد بتعبدت هذه الطرقات".
كما تطرق المير الى "اغلاق عدد من الحفر ضمن المشروع في مفترق برقايل والمطبات في برج العرب لتخفيف الزحمة ولإراحة المواطنين".
وختم: "نعلم ان الوضع صعب على الناس وعلى هذا الوطن ولكن القليل اليوم خير من العدم وسنعمل على دراسة الأماكن الأكثر تضررا في مناطقنا علنا نستطيع فعل شيء".
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
20:26 | 2020-11-23
23/11/2020 08:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
13:59 | 2020-11-24
24/11/2020 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
19:59 | 2020-11-23
23/11/2020 07:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:51 | 2020-11-24
توقيف لبناني في البرازيل بتهمة الإتجار بالمخدرات.. إليكم التفاصيل
19:47 | 2020-11-24
"لبنان القوي": لن نفرط بنضال سنوات طويلة أوصلتنا الى قانون يصحح التمثيل النيابي
19:38 | 2020-11-24
اجتماع أمني لتقييم إجراءات قرار الإقفال.. وتأكيد على ضرورة الاستمرار فيها
19:38 | 2020-11-24
عون ترأس إجتماع لجنة الإشراف على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية
19:37 | 2020-11-24
نادي القضاة: فشل التدقيق الجنائي في ذمة السلطة الحاكمة
19:30 | 2020-11-24
درويش: كتلتنا تقدمت باقتراح قانون إنتخابي والأهم لجنة إشراف تضمن نزاهة الانتخابات
فيديو
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
24/11/2020 19:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
12:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact