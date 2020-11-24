اتحاد بلديات القيطع بدأ بصيانة طرق فرعية وحيوية في ببنين عكار

أشرف رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير ومهندس الاتحاد الياس سليمان على البدء بأعمال صيانة وتعبيد الطريق الممتد من مسجد فرج - مفرق الديوان بالقرب من مقر الاتحاد في ببنين- عكار وحتى الطريق الدولية، بعد سوء الوضع هناك ولما يمثله من شريان حيوي للمنطقة وقبل حلول الشتاء.

ولفت المير إلى أن "هذا الطريق بات يسلكه الجميع وهو نصف دائري يبدأ من البيادر وصولا الى الطريق الدولية الساحلية بشقيه حلبا وخط سوريا". وقال: "رغم كل الظروف الصعبة وعدم تحويل اموال البلديات وفي ظل ارتفاع سعر الدولار وغلاء المواد الاولية، اخذنا القرار في الاتحاد بتعبدت هذه الطرقات".

كما تطرق المير الى "اغلاق عدد من الحفر ضمن المشروع في مفترق برقايل والمطبات في برج العرب لتخفيف الزحمة ولإراحة المواطنين".

وختم: "نعلم ان الوضع صعب على الناس وعلى هذا الوطن ولكن القليل اليوم خير من العدم وسنعمل على دراسة الأماكن الأكثر تضررا في مناطقنا علنا نستطيع فعل شيء".