اصابة بكورونا في بشمزين

أعلنت بلدية بشمزين في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة حيث أجرى فحص الـPCR وأتت نتيجته إيجابية وهو يلتزم الحجر المنزلي".





وطلبت البلدية من جميع المخالطين "إلتزام المنزل وعدم إجراء فحص الـPCR قبل إبلاغها".