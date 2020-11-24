بري يدعو الى جلسة عامة لمناقشة رسالة عون ويتلقى برقية تهنئة من عباس

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى جلسة عامة تعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع في 27/ 11/2020 في قصر الاونيسكو وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة فخامة رئيس الجمهورية المرسلة الى المجلس النيابي بواسطة دولة رئيس المجلس لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب .

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناسبة عيد الاستقلال، "تمنى فيها للبنان وشعبه الاستقرار"، مشيدا ب"علاقات الاخوة الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين"، مثمنا "مواقف لبنان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل نيل الحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".