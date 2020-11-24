لجنة الازمات في الكورة: 9 حالات ايجابية

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة "تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية موزعة على الشكل الآتي :





* قلحات:1

*راسمسقا:1

*أنفه:1

*بتوراتيج:1

*أميون:1

* برسا:2

* النخلة وحارة الخاص:1

* بشمزين:1





ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة " .

كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل" .

