بلدية انصارية: 4 حالات ايجابية جديدة

أعلنت بلدية انصارية في بيان "اصابة 4 حالات جديدة بكورونا، وهم ملتزمون الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.



واكدت البلدية انها تعمل "على حصر ومتابعة المخالطين، وطلبت من الاهالي "التزام التام للإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

