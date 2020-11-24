لبنان

تعميم صورة 3 موقوفين بجرائم متعددة منها "سحر وشعوذة"... هل وقعتم ضحيتهم؟

Lebanon 24
24-11-2020 | 15:10
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، عدّة عمليات نصب واحتيال من قبل امرأة تنتحل صفة سفيرة وتوهم ضحاياها بأنها تُنظّم –بالاشتراك مع صديقَيها- حفلات زفاف للأمراء السعوديين، وبأنهم سيَجْنون أرباحاً طائلة لهم وللأشخاص الذين يتعاملون معهم، ويطلبون من الضحايا مبالغ مالية كبدل تخليص معاملات تأمين العمل لهم في السعودية. كما يقومون باستغلال بعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم بحجّة إنجاز معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية بسرعة قياسية، وذلك بعد إيهامهم بأنهم يملكون نفوذاً في معظم هذه الدوائر، إضافةً إلى جنيهم أموالاً من خلال القيام بأعمال سحر وشعوذة، والعمل في مجال صرف الشيكات، وتصريف الأموال، والمراباة...

من خلال الإستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة، من توقيفهم، على الرغم من تواريهم عن الأنظار لوجود عدّة ادعاءات بحقهم، وهم:

- ز. ش. (مواليد عام 1982، لبنانية)

- ع. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

- م. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الاوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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