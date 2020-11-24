مستشفى نبيه بري الجامعي: 151 حالة ايجابية جديدة بكورونا نتيجة فحوص الاسبوع الفائت

أفاد مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية في تقريره الأسبوعي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن "عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة 82 حالة، من بينهم 13 أدخلوا الى غرف العناية الفائقة، وعدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 28، وحالات الوفاة 7، والحالات التي تعافت وغادرت المستشفى 18، وعدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي 473 فحصا، من بينها 151 حالة ايجابية".