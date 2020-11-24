جعجع: دراسة قانون الانتخاب مجددا مؤامرة والتكتل سيشارك في الجلسة غدا

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية، "ان دراسة قانون الانتخاب مجددا ما هو الا مؤامرة"، وأعلن ان "التكتل قرر المشاركة في الجلسة غدا في مجلس النواب".

ورأى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والاكثرية النيابية "عايشين على كوكب آخر وغايبين عن الوعي".

وقال: "نسأل المسؤولين في السلطة والاكثرية النيابية التي تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم ماذا فعلوا للبلد منذ 17 تشرين الاول حتى اليوم؟