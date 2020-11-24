لبنان

مختار هذه البلدة أعلن إصابته بكورونا...

Lebanon 24
24-11-2020 | 16:08
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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة و26 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:
القبيات 8، ببنين 5، حلبا 4، وادي خالد 2، اكروم2، رحبة 2، جديدة القيطع2، وادي الجاموس2، العبودية 2، تكريت2، القليعات2.

واصابة واحدة في بلدات: ديردلوم، عيدمون، الحوشب، نهر البارد، مشمش، عين الزيت، القرقف، ايلات، شان، القريات، عكار العتيقة، السنديانة، فنيدق، ذوق الحصنية، بزبينا، مشتى حمود، ذوق الحبالصة، الكنيسة، الكواشرة، العمارة، بني صخر، كوشا.
كما اشار التقرير الى ان اجمالي عدد المصابين المسجلين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بلغ:2479 مصابا.

الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة الان: 430حالة.
اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ : 2009 حالات.
في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم:46 حالة وفاة.
كما ار تفع عدد حالات الحجر المنزلي الى451 حالة(مقيمين ووافدين).
 
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