لبنان

بيان توضيحي من وزير الاقتصاد عن هبة الطحين العراقي... هذا ما تضمنه!

Lebanon 24
24-11-2020 | 16:23
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 اصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، بيانا توضيحا لما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن "بيع هبة الطحين من الدولة العراقية الى الأفران"، جاء فيه:"ان الهبة تستعمل في انتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25% مما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظل الإرتفاع الحاد بنسبة القمح عالميا بنسبة 40% تقريبا، والكلفة على الأفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه الألية لتوزيع الهبة".
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