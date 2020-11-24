لبنان

إلقاء القبض على سجين سوري فار في عشقوت

Lebanon 24
24-11-2020 | 16:25
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تمكنت دورية من القوة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على السوري غ. أ.مسعود (مواليد العام 1987) في بلدة عشقوت كسروان حي الكاليه لإقدامه على الفرار من سجن قصر العدل في بعبدا، وأودع القضاء المختص.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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عشقوت

بعبدا

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