إلقاء القبض على سجين سوري فار في عشقوت

تمكنت دورية من القوة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على السوري غ. أ.مسعود (مواليد العام 1987) في بلدة عشقوت كسروان حي الكاليه لإقدامه على الفرار من سجن قصر العدل في بعبدا، وأودع القضاء المختص.

