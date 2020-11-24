بشرى سارة.. هذا هو موعد وصول لقاح كورونا إلى لبنان

أعلن وزير الصحة حمد حسن أن لقاح كورونا سيتوفر في لبنان في الربع الاول من العام المقبل أي بين أواخر شهر شباط والأول من آذار وسيتم توزيعه تباعاً بحسب لوائح سنضعها على أساس علمي تبعاً للأولويات الصحية.