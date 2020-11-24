أبو شرف في لجنة الصحة: لوضع لائحة بالادوية المطلوب دعمها

شارك نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف في الجلسة التي عقدتها لجنة الصحة النيابية قبل ظهر اليوم، لمناقشة اقتراح قانون ترشيد دعم الدواء وتسديد ثمن الادوية، في حضور نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح ونقباء الصيادلة ومستوردي الادوية ومصنعيها ومندوبين عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

وطالب ابو شرف ب"دعم القطاع الطبي وتحفيزه للبقاء في لبنان، والعمل على الحد من الهجرة المتنامية عبر رفع التعرفة الرسمية الهزيلة، وتطبيق قانون فصل الاتعاب والدفع المباشر للاطباء من قبل كل الجهات الضامنة، ضمن فترة زمنية قصيرة وليس بعد سنوات من اتمام العمل الطبي، كما هو واقع الحال، اضافة الى التشدد في استعمال الوصفة الطبية الموحدة منعا لتهريب الادوية او تخزينها، والمضي قدما في اقرار مشروع قانون حصانة الطبيب".

وأشار ابوشرف الى ان "سوق الدواء في لبنان يحتوي على 5 آلاف صنف، بينما لا تزيد حاجته عن 500 دواء، ويستعمل 80 % براند و20 % جينيريك، بينما الامر عكس ذلك في بلاد الغرب. ويتوزع في لبنان 11 مصنع ادوية بمستوى عال لا تغطي سوى 10 % من حاجة السوق المحلية، بينما في استطاعتها تغطية 70 الى 80 % من السوق المحلية في حال دعمت ماديا"، داعيا الى دعمها واليد العاملة اللبنانية والدواء الجينيريك اللبناني في الدرجة الاولى"، مشددا على "ضرورة وضع لائحة بالادوية الاساسية لدعمها، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابتي الاطباء والصيادلة".

وجدد ابو شرف مطالبته بتأمين الدعم المادي للأطباء والعاملين في المستشفيات ولمعالجة مرضى كورونا عن طريق تخصيص قسم من الغرامات التي تسطر في حق مخالفي قرارات التعيئة العامة لمساندة القطاع الطبي والتمريضي.