منسق تيار العزم في عكار عرض مع وفد مخاتير القيطع شؤونهم

إستقبل منسق "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في مكتبه في حلبا، وحضور امين سر التيار اسامة الزعبي ومسؤول القطاع الرياضي نايف ياسين، رابطة مخاتير جرد القيطع برئاسة عمر عائشة في اطار جولاتها على الفاعليات العكارية، وتم التطرق الى هموم المختارين ومعاناتهم.

ورحب عزالدين بالمخاتير وقال: "اهلا وسهلا بكم في مكتب الرئيس نحيب ميقاتي الذي لا يتوانى عن خدمة الناس خصوصا في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان"، وبارك عزالدين الهيئة الادارية الجديدة للرابطة متمنيا لها التوفيق. سنتساعد مع كل فاعليات المنطقة لنتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان"، مؤكدا انه "الى جانب المخاتير ومع قضاياهم المحقه وساكون متابعا لملفكم التأميني كضمان صحي وما يؤمن ما بعد نهاية خدمتكم".

بدوره، شكر عمر عائشة ميقاتي ومكتب تيار العزم في عكار بشخص عز الدين "الذي لم يتوانى عن الوقوف الى حانب رابطة المخاتير في محطات عدة منذ العام 2011، فكان الرئيس ميقاتي الداعم الابرز لاي نشاط او حدث اقيم من قبل الرابطة"، متمنيا باسم المخاتير "استمرار الدعم والوقوف الى جانب قضاياهم في خدمة الناس والمجتمع لا سميا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".