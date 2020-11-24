أولياء الطلاب في الخارج: نتحرك غدا طلبا لدعم بري

اعلنت الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان انه "بعد صدور القانون رقم 193 في الجريدة الرسمية وامتناع الجهات المعنية عن تنفيذه حتى الان، هي مضطرة للتحرك في مختلف الاتجاهات للضغط على مصرف لبنان لالزامه بتطبيق القانون فورا ومن دون تأخير".

وقررت الجمعية ان "تقوم بتحرك امام مقر الرئاسة الثانية تطلب فيه مقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سبق ووعد بقرب تطبيق القانون وتنفيذه وطلب الدعم منه"، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء.