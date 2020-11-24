لبنان

بلدية ابل السقي: 4 إصابات جديدة في البلدة وحالة شفاء واحدة

Lebanon 24
24-11-2020 | 17:37
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أعلنت بلدية ابل السقي في بيان، "تسجيل 4 حالات كورونا جديدة في البلدة، وحالة شفاء واحدة". ودعت مخالطي الحالات الى "حجر أنفسهم وتبليغ البلدية بأي تطورات صحية لديهم"، وتمنت "الصحة والعافية للجميع".
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ابل السقي

كورونا

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