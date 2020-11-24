بلدية ابل السقي: 4 إصابات جديدة في البلدة وحالة شفاء واحدة

أعلنت بلدية ابل السقي في بيان، "تسجيل 4 حالات كورونا جديدة في البلدة، وحالة شفاء واحدة". ودعت مخالطي الحالات الى "حجر أنفسهم وتبليغ البلدية بأي تطورات صحية لديهم"، وتمنت "الصحة والعافية للجميع".