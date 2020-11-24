خلية الأزمة في بلدية رحبة: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في البلدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 15 إصابة".

وحذرت الخلية من ان "الجهات الرسمية قد تجد نفسها أمام التشدّد في الإقفال والإجراءات الوقائيّة"، وقالت: "الحذر من الغرباء ضروري، من القادمين من خارج البلدة ولو كانوا أقرب الأقرباء، وكذلك المخالطين، وبعض الّذين يستسهلون مخالطة المخالطين وزيارتهم، هم يعرضون أنفسهم والناس إلى خطر كبير".