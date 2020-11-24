"كورونا" يواصل تقدمه في مناطق عديدة.. إليكم التفاصيل

يواصل فيروس "كورونا" تقدّمه في العديد من المناطق اللبنانية، في حين بلغ عدد الإصابات الإجمالي على صعيد لبنان 118664.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 15 إصابة".



وحذرت الخلية من ان "الجهات الرسمية قد تجد نفسها أمام التشدّد في الإقفال والإجراءات الوقائيّة"، وقالت: "الحذر من الغرباء ضروري، من القادمين من خارج البلدة ولو كانوا أقرب الأقرباء، وكذلك المخالطين، وبعض الّذين يستسهلون مخالطة المخالطين وزيارتهم، هم يعرضون أنفسهم والناس إلى خطر كبير".

من جهتها، أكدت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و"حزب الله" في بيان، أن "نتائج فحوص مخبرية أثبتت إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا في البلدة".

إلى ذلك، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل "16 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة الى أنه "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب منهم التزام الحجر بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".

بدورها، ذكرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه "تمّ تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3180، وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام.



بدورها، أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا في بيان، عن "إصابة شخص وزوجته بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحوصات الـ PCR".



وطلبت البلدية من الأشخاص المخالطين "الاتصال بلجنة الصحة في البلدية ليصار إلى اجراء الفحوصات اللازمة".

ومع هذا، أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد ابناء البلدة".



واشارت لجنة الطوارئ إلى أنها تعمل على "تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص الـ"PCR".

بدورها، أعلنت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي، عن عدد الاصابات للحالات الايجابية بفيروس كورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى اليوم، وجاءت على النحو التالي: خلوات - فالوغا 1 رأس المتن6 الهلالية 3 القلعة 1 قرنايل 1 بمريم 1 صليما1 بتخنيه 1 القصيبة 1.

وسجلت خلية الأزمة في بلدية بخعون ـ الضنية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت نتيجتها إيجابية.