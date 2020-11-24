إشكال كبير في طرابلس.. والجيش يتدخل

ذكرت المعلومات عن حصول إشكال كبير، مساء اليوم، بين عدد من الشبان في منطقة الخناق - طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار.

وفي التفاصيل، فإنّ اشكالاً فردياً على خلفيات سابقة وقع في منطقة مشروع محرم - طربلس ، إذ اقدم المدعو "ب.ن" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "أ.س" من دون اصابته.

وإثر ذلك، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين أن الإشكال استكمل لاحقاً في محلة الخناق، إذ أقدم المدعو "ع.ع" ومعه عدد من الشبان على ضرب المدعو "ا.س" و شبان آخرين.