كم بلغ عدد السجناء الفارين من سجن بعبدا؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها عبر حسابها على "تويتر"، أن "عدد السجناء الفارين اصبح حتى الآن 28 سجيناً بعد توقيف 36 فاراً، اضافة الى وفاة 5 سجناء جراء إصطدام مروري. وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين".