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لبنان
مجهولون سرقوا محطة الكهرباء في جرد النجاص الضنية
Lebanon 24
24-11-2020
|
19:26
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قام مجهولون بسرقة محطة الكهرباء الجديدة التي وضعتها "مؤسسة كهرباء لبنان" في محلة جرد النجاص التابعة لبلدة بقاعصفرين في أعالي جرود الضنية، بعد أن باشرت المؤسسة منذ أيام مد أعمدة وأشرطة الكهرباء إلى محلة جرد النجاص، وتحديدا إلى منطقة عين الرقعة.
وباشرت القوى الأمنية اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة.
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