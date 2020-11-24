جريحان على أوتوستراد زوق مكايل

اصيب شابان إثر إنحراف سيارتهما من نوع "هيونداي"، كانت تسير بعكس السير على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مكايل تحت جسر المشاة، ما ادى إلى إصطدامها بالحاجز الإسمنتي إلى جانب الأوتوستراد.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية التي إستعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريحين من السيارة، ونقلهما الصليب الأحمر إلى "مستشفى سيدة لبنان" الجامعي لتلقي العلاج.