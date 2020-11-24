درويش: كتلتنا تقدمت باقتراح قانون إنتخابي والأهم لجنة إشراف تضمن نزاهة الانتخابات

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تجتمع اللجان النيابية المشتركة غداً لدرس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية، من ضمنها المقدم من كتلة "الوسط المستقل" القائم على اساس النسبية مع دوائر اوسع، لرفع منسوب الخطاب الوطني وصوتين تفضيليين لهامش اعلى للناخب في الاختيار وكوتا نسائية، والأهم لجنة إشراف تضمن نزاهة الانتخابات".