لبنان

اجتماع أمني لتقييم إجراءات قرار الإقفال.. وتأكيد على ضرورة الاستمرار فيها

Lebanon 24
24-11-2020 | 19:38
A-
A+
Doc-P-769008-637418439126791227.jpg
Doc-P-769008-637418439126791227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا امنيا حضره الوزيرة زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس مكتب المعلومات العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وجرى تقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجب قرار الإقفال وضرورة الاستمرار فيها، وكان هناك ارتياح لنتائجها الإيجابية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:54 | 2020-11-25
04:40 | 2020-11-25
04:38 | 2020-11-25
04:34 | 2020-11-25
04:30 | 2020-11-25
04:28 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website