لبنان

"لبنان القوي": لن نفرط بنضال سنوات طويلة أوصلتنا الى قانون يصحح التمثيل النيابي

Lebanon 24
24-11-2020 | 19:47
A-
A+
Doc-P-769009-637418441437509625.png
Doc-P-769009-637418441437509625.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى تكتل "لبنان القوي" في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، تطلعه إلى "مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل بشأن التدقيق الجنائي". وإذ اعتبر ان "حماية حقوق الناس هي أسمى عمل يقوم به مجلس النواب"، أعلن تمسكه بـ"إلزامية إجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان"، مطالبا "الكتل النيابية بتحديد الموقف المناسب في جلسة يوم الجمعة، وباتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بعملية التدقيق فورا انفاذا للعقد الموقع، ومدخلا لإطلاق عملية التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام".
 

واستغرب التكتل "البطء المتمادي في عملية تشكيل الحكومة"، معتبرا ان "أسباب التأخير أصبحت معروفة من الرأي العام وهي غير مقبولة بشقيها الداخلي والخارجي، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قرارا سياديا وطنيا ولا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور، ومن غير المسموح استخدام الوضع الاقتصادي المتأزم ذريعة للاخلال بالتوازنات والوحدة الوطنية".
 

وتوقف عند طرح تغيير قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا انه "لن يفرط بنضال السنوات الطويلة التي اوصلتنا الى قانون يصحح التمثيل النيابي،‏ وأي بحث في هذا الأمر لن يكون مقبولا من جهتنا إلا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام ‏وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية ‏بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة". 
 

وحيا "قرار المجلس الدستوري الذي أعطى التكتل الحق بشأن مراجعته بعدم دستورية صلاحيات الهيئة الوطنية للمياه، فهذا يؤكد صوابية موقفنا من الهيئات المطلوبة لتعزيز العمل المؤسساتي وعدم تعارضها مع صلاحيات السلطات الدستورية".
 

وأشار البيان الى أن "الاربعاء 25 تشرين الثاني يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي هذا الإطار يواكب التكتل الحملة العالمية التي تطلقها الامم المتحدة بالتأكيد على اقتراحات القوانين ‏المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:54 | 2020-11-25
04:40 | 2020-11-25
04:38 | 2020-11-25
04:34 | 2020-11-25
04:30 | 2020-11-25
04:28 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website