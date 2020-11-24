اشكال فردي في عين الحلوة تخلله إطلاق نار ولا اصابات

سمع إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة، تبين انه ناجم عن اشكال في حي عرب الغوير في الشارع التحتاني للمخيم.

وفيما لم يفد عن وقوع اصابات، تعمل القوة المشتركة الفلسطينية على تطويقه وعودة الامور الى طبيعتها.