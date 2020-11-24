لبنان

اشكال فردي في عين الحلوة تخلله إطلاق نار ولا اصابات

Lebanon 24
24-11-2020 | 20:22
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سمع إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة، تبين انه ناجم عن اشكال في حي عرب الغوير في الشارع التحتاني للمخيم.
 
وفيما لم يفد عن وقوع اصابات، تعمل القوة المشتركة الفلسطينية على تطويقه وعودة الامور الى طبيعتها.
 
 
 
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