لبنان

إليكم عدد محاضر مخالفات التعبئة العامة حتى اليوم

Lebanon 24
24-11-2020 | 20:31
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية مساء اليوم 24-11-2020، منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 28698 محضرا".
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