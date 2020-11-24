إليكم عدد محاضر مخالفات التعبئة العامة حتى اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية مساء اليوم 24-11-2020، منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 28698 محضرا".