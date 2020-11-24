الشيعي الأعلى: لم نشارك في إطلاق ما سمي بالمبادرة الإنقاذية

أصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي: "تعقيبا على احتفال قصر العدل لمناسبة اطلاق ما سمي بالمبادرة الانقاذية من قبل سعادة نقيب المحامين الأستاذ ملحم خلف، يوضح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أنه لم يكلف أحدا بتمثيله في إطلاق هذه المبادرة، فضلا عن كونه لم يشارك فيها اصلا، وبالتالي فإن ما حصل من ادعاء تمثيل للطائفة الإسلامية الشيعية غير صحيح ، ويؤكد المجلس ان تمثيل الطائفة ينحصر بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن تنتدبه رئاسة المجلس".