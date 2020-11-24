لبنان

ما حقيقة استعداد صوان للإدعاء على الحريري ودياب في قضية انفجار مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
24-11-2020 | 20:40
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تناقلت وسائل إعلام خبراً يشير إلى أنّ قاضي التحقيق العدلي فادي صوّان، بعث برسالة إلى مجلس النواب استعداداً للإدعاء على رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وتمام سلام وحسان دياب، إضافة الى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الاشغال السابقين غازي العريضي ويوسف فنيانوس، في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
 
 
وفي هذا الإطار، نفت مصادر نيابية لـ"لبنان24" هذا الخبر نفياً قاطعاً، مشيرة إلى أنه "لم تصل أي رسالة من هذا القبيل إلى المجلس النيابي". 
 
 
 
يشار إلى أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ادعى اليوم الثلاثاء، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم الى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً وإثنين غيابياً.

 

وتسلم المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان إدعاء النيابة العامة التمييزية الجديد على أن يستمع الى إفادتيهما كمدعى عليهما بعد أن كان قد استجوبهما في وقت سابق كشهود.
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