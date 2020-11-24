كنعان عن رسالة رئيس الجمهورية: تعاون ووضع للكتل امام مسؤولياتها

أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان ان رسالة رئيس الجمهورية عن التدقيق الجنائي رسالة تعاون مع المجلس وتحميل للمسؤولية له ليناقش مضامينها ويتخذ الاجراءات التشريعية وغير التشريعية المناسبة.





‏واعتبر كنعان في حديث عبر قناة "MTV" أن "رئيس الجمهورية يضع الكتل امام مسؤولياتها بهدف الوصول الى نتيجة خصوصا ان التدقيق الجنائي مهم لاصلاح البلد ويجب ان لا يؤخذ بالسياسة والكيدية وهو ليس بخلفية التصويب على اي شخص او كتلة".

