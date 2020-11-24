القطاع الطبي وكورونا.. كم يبلغ عدد الوفيات والإصابات؟

أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف في حديث للـLBCI أنّ ستة أطباء توفوا حتى الآن بسبب إصابتهم بكورونا.وقال: "هناك 20 طبيبًا حاليًا في العناية المشددة للعلاج وما لا يقل عن 200 في الحجر المنزلي أو الاستشفائي".وطالب أبو شرف الأطباء باتخاذ أقصى درجات الوقاية أثناء ممارستهم واجبهم المهني.