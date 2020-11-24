إشكال وإطلاق نار في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل (فيديو)

شهدت منطقة الطريق الجديدة وتحديداً شارع عفيف الطيبي إشكالاً بين مجموعة من الشبان ودورية من قوى الأمن الداخلي.

وفي التفاصيل، فإنّ الشبان كانوا قد تجمعوا في المحلة في خطوة تعتبر مخالفة لقرار التعبئة العامّة. وعند مرور الدورة الأمنية، جرى الطلب من هؤلاء الأشخاص التفرق وعدم التجمّع. وإثر ذلك، حصل تلاسن بين الطرفين وإطلاق نار.