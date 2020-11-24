لبنان

فاجعة تهزّ بلدة فتري.. جائحة "كورونا" تنهي حياة شاب في مقتبل العمر!

Lebanon 24
24-11-2020 | 21:21
A-
A+
Doc-P-769045-637418497880698760.jpg
Doc-P-769045-637418497880698760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية فتري وفاة الشاب سامر ضو بجائحة كورونا، وقد نعاه رئيس البلدية مروان سعيد، معتبراً وفاته "خسارة لأبناء البلدة"، طالباً من الأهالي التقيد بتعليمات السلامة العامة.
 
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
الهند تسجل 480 وفاة و37975 إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
25/11/2020 05:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
25/11/2020 05:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعتزم منح لقاح كورونا مجاناً لجميع سكانها
lebanon 24
25/11/2020 05:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلبين تهدف لتطعيم 60 مليون مواطن ضدّ كورونا العام المقبل
lebanon 24
25/11/2020 05:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

فتري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:54 | 2020-11-25
04:40 | 2020-11-25
04:38 | 2020-11-25
04:34 | 2020-11-25
04:30 | 2020-11-25
04:28 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website