فاجعة تهزّ بلدة فتري.. جائحة "كورونا" تنهي حياة شاب في مقتبل العمر!

أعلنت بلدية فتري وفاة الشاب سامر ضو بجائحة كورونا، وقد نعاه رئيس البلدية مروان سعيد، معتبراً وفاته "خسارة لأبناء البلدة"، طالباً من الأهالي التقيد بتعليمات السلامة العامة.