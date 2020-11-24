نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020 و22/11/2020، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 21/11/2020 كالتالي:- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).