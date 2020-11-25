لبنان

تراجع المخاوف

Lebanon 24
25-11-2020 | 00:06
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تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت الأبيض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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