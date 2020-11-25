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لبنان
خسائر الفنادق كبيرة خلال الإقفال
Lebanon 24
25-11-2020
|
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لحقت خسائر بفنادق العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول، لجهة النزلاء والضيوف، بما يساهم في مواجهة الانهيارات المالية، بلغت ما لا يقل عن 80٪ في غضون فترة الاقفال، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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فنادق
خسائر
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