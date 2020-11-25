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لبنان
السعودية لا تغطّي أحداً في لبنان
Lebanon 24
25-11-2020
|
01:05
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أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية أن "مواقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تعكس بكثير من الوضوح الاستياء السعودي من أداء السلطة في لبنان، بعد ارتمائها في الحضن الإيراني على حساب مصالحها مع الدول العربية الشقيقة"، مشدّدة على أن "الرياض لا تغطي أحداً في لبنان وهي تعتبر أن اللبنانيين مسؤولون عن أعمالهم، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية كل ما يقومون به".
وأشارت إلى أن "ما قاله الوزير السعودي، يعكس موقفاً خليجياً موحداً من تطورات الأوضاع في لبنان، الأمر الذي لا يوحي مطلقاً بإمكانية تقديم أي دعم عربي للبنان، في ظل استمراره في اتباع السياسة نفسها وفق الأجندة الإيرانية".
وكان رئيس الديبلوماسية السعودية، أجاب رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تعتقد أن الرئيس سعد الحريري هو الرجل المناسب لإخراج لبنان من أزمته، بأن "الأمر لا يتعلق بفرد، بل الأهم أن يكون هناك تغيير حقيقي في كيفية العمل وأداء الطبقة السياسية في لبنان". وقال بن فرحان: "الآن لدينا حالة حيث أن نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله، وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل، فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْضَ إرادتها على أي حكومة، ومن هنا أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة".
المصدر:
السياسة الكويتية
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