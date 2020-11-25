لبنان

السعودية لا تغطّي أحداً في لبنان

Lebanon 24
25-11-2020 | 01:05
A-
A+
Doc-P-769079-637418632496667748.jpg
Doc-P-769079-637418632496667748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية أن "مواقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تعكس بكثير من الوضوح الاستياء السعودي من أداء السلطة في لبنان، بعد ارتمائها في الحضن الإيراني على حساب مصالحها مع الدول العربية الشقيقة"، مشدّدة على أن "الرياض لا تغطي أحداً في لبنان وهي تعتبر أن اللبنانيين مسؤولون عن أعمالهم، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية كل ما يقومون به".
وأشارت إلى أن "ما قاله الوزير السعودي، يعكس موقفاً خليجياً موحداً من تطورات الأوضاع في لبنان، الأمر الذي لا يوحي مطلقاً بإمكانية تقديم أي دعم عربي للبنان، في ظل استمراره في اتباع السياسة نفسها وفق الأجندة الإيرانية".
وكان رئيس الديبلوماسية السعودية، أجاب رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تعتقد أن الرئيس سعد الحريري هو الرجل المناسب لإخراج لبنان من أزمته، بأن "الأمر لا يتعلق بفرد، بل الأهم أن يكون هناك تغيير حقيقي في كيفية العمل وأداء الطبقة السياسية في لبنان". وقال بن فرحان: "الآن لدينا حالة حيث أن نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله، وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل، فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْضَ إرادتها على أي حكومة، ومن هنا أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2020-11-25
10:00 | 2020-11-25
09:55 | 2020-11-25
09:45 | 2020-11-25
09:30 | 2020-11-25
09:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website