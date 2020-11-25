لبنان

طبقة فاسدة

Lebanon 24
25-11-2020 | 04:30
A-
A+
Doc-P-769085-637418771222679736.jpg
Doc-P-769085-637418771222679736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها فاسدة ويجب تغييرها.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
‏وزير الخارجية الأميركي ⁧‫مايك بومبيو‬⁩ رداً على سؤال عن انتقال السلطة: وزارة الخارجية بدأت إجراءات الانتقال
lebanon 24
25/11/2020 10:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وملتزمة بدعمهم في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهونها
lebanon 24
25/11/2020 10:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا : سوريا تندد بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الجولان المحتل
lebanon 24
25/11/2020 10:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مايك بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية (أ ف ب)
lebanon 24
25/11/2020 10:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مايك بومبيو

باريٍس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2020-11-25
10:00 | 2020-11-25
09:55 | 2020-11-25
09:45 | 2020-11-25
09:30 | 2020-11-25
09:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website