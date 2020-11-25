ثابت في مواقفه

لبنان

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Lebanon 24
25-11-2020 | 04:23
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قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات.
 
المصدر: النهار
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