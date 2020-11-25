لبنان

مراقبة سوريين

Lebanon 24
25-11-2020 | 04:24
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اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
 
المصدر: النهار
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البلديات

النازحين السوريين

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