لبنان

لقاء معارض

Lebanon 24
25-11-2020 | 04:28
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يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق لقاء من بين صفوفهم معارض لهم.
 
المصدر: النهار
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