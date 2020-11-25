تصريف الأعمال ومخصصات مجمع نبيه بري

لم يوقع مدير عام الثقافة علي الصمد طلب صرف مخصصات لمجمع نبيه بري في المصيلح ومكتبة صور الوطنية وذلك في ظل خلافه مع الوزير عباس مرتضى الذي يترأس اجتماعات للجنة المكتبات الوطنية التي يجب ان يترأسها المدير العام. وأكدت مصادر ان طلب الصرف يتنافى مع تصريف الأعمال ولا ينسجم الا مع الرغبة بتصريف 3.5 مليارات ليرة قبل تشكيل حكومة جديدة.