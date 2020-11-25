الرئيس المكلّف يهدِّئ اللعبة شهرين.. هذا هو مأزق الحريري!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": يَنتظر الرئيس سعد الحريري حكومتَه على طريقة «أهواكَ بلا أمل». فما يريده لا يَقْدِر عليه، وما يَقْدِر عليه لا يريده. ولذلك، وضَع مرسوم التكليف في جَيْبِه ونام، فيما الرئيس حَسّان دياب نائم «مِن زمان»، ولا شيء يوقظه. وهكذا، يكمل البلد رحلته في رحاب جهنَّم الحمراء!

مُستغرَبٌ حديث البعض عن موانع داخلية لتأليف الحكومة. كأن يُقال مثلاً إنّ السبب هو سوء العلاقة بين الحريري والوزير جبران باسيل والخلاف على الحصّة المسيحية. ففي الداخل، يتلهَّون بالحصص إلى أن تأتي «الكلمة السرّ» من الخارج. وحينذاك، تتكفَّل كلمةٌ واحدة، من واشنطن أو طهران أو سواهما، بإقناع مَن لا يَقنع، فتتألّف الحكومة في لحظة؟اليوم، هذا هو مأزق الحريري. فالأميركيون والسعوديون طلبوا منه عدم تشكيل حكومةٍ يكون فيها لـ»حزب الله» يدٌ أو دورٌ أو نفوذٌ. وهو لا يجرؤ على معاكسة هذا القرار، خصوصاً بعد لوائح العقوبات الجاهزة التي تشمل كثيرين، حتى من الصفّ الأول. وبعد المسّ مباشرة بباسيل، بسبب تلاحمه مع «حزب الله»، يعتمد الحريري قاعدة «ما مِتت، ما شِفت مين مات»؟ولكن، في المقابل، لا يجرؤ الحريري على تشكيل الحكومة خلافاً لإرادة «الحزب». فلا مجال لمعاكسة الطرف الأقوى على الساحة اللبنانية والتمثيل الشيعي والغالبية النيابية. وهنا أيضاً تصبح قاعدة «ما مِتت ما شِفت مين مات» قابلة للتطبيق.مِن سخريات القدَر أنّ «الثنائي الشيعي»، أي «حزب الله»، هو اليوم الداعم الأساسي للحريري، بعدما وقع الطلاق بينه وبين المسيحيين عموماً: الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي، والدكتور سمير جعجع، وحتى بكركي التي لا تمنحه رضاها. وأما رئيس «المردة» سليمان فرنجية فلا يكفي وحده للتعويض.هنا يجدر تسجيل الملاحظة الآتية: الحريري يحصل على قوة استمراره مكلَّفاً من «الثنائي» أي «الحزب». وباسيل يحصل على القوة من العهد، والعهد يحظى بداعم أساسي هو «الحزب». وهكذا، إنّ قوة الحريري وباسيل ومعظم الآخرين هي «من الحزب وإلى الحزب تعود». فكيف لأحد، والحال هذه، أن يتجاوب مع المطالب الأميركية - السعودية بعزله عن الحكومة العتيدة؟يدرك الحريري أنّه في تشرين الثاني 2017، عندما عاد من أزمة استقالته في السعودية، أطلق وعداً للسعوديين بأنّه سيحدّ من انزلاق حكومته في نهج «حزب الله». لكنه لم يفِ بهذا الوعد أبداً، لأنّه ليس واقعياً.وهذا الأمر يواجهه الحريري اليوم أيضاً، عندما تصل إليه الإشارة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ومفادها أنّ الدولة اللبنانية «تعجّ بالفساد بفعل سيطرة حزب الله».إذا قرّر الحريري الاستجابة إلى الأميركيين والسعوديين اليوم فستكون مغامرة له. وفي المقابل، إذا قرَّر الاستجابة لـ»حزب الله» فستكون مغامرة له أيضاً. إذاً، ماذا ينتظر وماذا سيفعل؟ وأساساً، لماذا وافق على العودة إلى السرايا ما دام يعرف الصعوبات التي سيصطدم بها؟لقراءة المقال كاملاً