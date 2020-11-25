لبنان

ما حقيقة إجلاء موظفين لدول اجنبية من لبنان؟

Lebanon 24
25-11-2020 | 07:26
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تداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مأخوذة من تطبيق FlightRadar مع تعليق يفيد بقيام طائرات عسكريّة اجنبية بنقل موظفيها من بيروت بعد وصول الطائرات إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

واكدت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24" انه لا صحة لاجلاء موظفين أجانب من لبنان، مع تأكيد ان الطائرات الاجنبية وصلت بالفعل الى مطار بيروت الدولي كل واحدة لمهمة مختلفة.

في التفاصيل، الطائرة الفرنسية تحمل عناصر من قوات اليونفيل حيث تم وصول عناصر جديدة لتبديل عناصر آخرين، اما الطائرة الأميركية فتحمل على متنها مدربين خاصين لتدريب عناصر من فوج المغاوير في الجيش اللبناني.
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