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لبنان
سرقة كابلات من محطة تحويل كهرباء في عكار
Lebanon 24
25-11-2020
|
07:41
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اقدم مجهولون مساء أمس الثلاثاء على سرقة كابل نحاسي تابع لمحطة تحويل كهرباء في بلدة بيت ايوب في عكار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
واستغل السارقون انقطاع الكهرباء ليلاً ليقوموا بفصل الكابل عن المحطة وسرقته بهدف بيعه.
وطالب الاهالي من القوى الامنية توقيف الفاعلين، كما طالبوا فرق الصيانة في شركة كهرباء لبنان باعادة وصل التيار الكهربائي للمنطقة.
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