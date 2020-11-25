ما حقيقة طرد نازحين سوريين من طرابلس؟

انتشر مساء أمس تسجيل فيديو لأحد الأشخاص يوثق اشكالاً بين لبنانيين وسوريين ويقول بأن طرابلس لا تريد نازحين فيها.وتبين ان الاشكال فردي ووقع في منطقة النورث هافن في القلمون جنوبي طرابلس، حيث افادت مصادر لـ"لبنان 24" ان الاشكال كان خلافاً شخصياً ولم تسجل اي اصابة، مؤكدة عدم طرد اي نازح وعدم قيام اي عائلة سورية بالنزوح من المكان، ومشددة على عدم تخطي الاشكال صفة الاشكال الفردي.اما عن سبب الاشكال، فأوضحت المصادر ان الاشكال وقع بعد قيام احد النازحين بالاعتداء اللفظي على احد سكان المنطقة بعد اتهام الاول بالقيام بسرقة في الشارع، ما اثار غضب النازح فقام بالاعتداء اللفظي على الشخص الذي اتهمه ثم قام بشتم عدد من الشبان الموجودين في المنطقة ما ادى إلى وقوع الاشكال.