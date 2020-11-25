خطوات لاعادة إحياء الثورة في طرابلس؟

وزّع عدد من ثوار 17 تشرين في طرابلس مساء أمس الثلاثاء مناشير تحمل عبارة: "انزال عالشارع القرار الك، او بتعيش بكرامة او ضلك عايش بالذل... القرار الك"، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتعتبر هذه هي الخطوة الثانية من توزيع المناشير خلال اسبوع واحد والتي يقوم بها الثوار في طرابلس، في خطوة لاعادة احياء الثورة من جديد.