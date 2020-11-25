لبنان

استقالة رئيس بلدية القلمون.. فهمي يصدر قراره

Lebanon 24
25-11-2020 | 07:47
A-
A+
Doc-P-769134-637418874481465927.jpg
Doc-P-769134-637418874481465927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضي بتكليف السيد طلال دنكر، رئيس البلدية المستقيل، بمتابعة قضايا بلدية القلمون العاجلة والمهمة لحين انتخاب بلدية جديدة. 
 
 
مواضيع ذات صلة
عائلة رجل أعمال لبناني مخطوف تهدد بقطع الطريق الدولية!
lebanon 24
25/11/2020 14:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: موقفنا واضح كتكتل الجمهورية القوية وما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب بل تغيير النظام السياسي في لبنان
lebanon 24
25/11/2020 14:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا معدل أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول
lebanon 24
25/11/2020 14:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
MEE: قآني التقى نصرالله وزار بغداد.. لبنان ليس بمنأى إذا اندلعت الحرب
lebanon 24
25/11/2020 14:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24

القلمون

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:20 | 2020-11-25
14:10 | 2020-11-25
14:04 | 2020-11-25
14:00 | 2020-11-25
13:53 | 2020-11-25
13:39 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website