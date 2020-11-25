استقالة رئيس بلدية القلمون.. فهمي يصدر قراره

اصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضي بتكليف السيد طلال دنكر، رئيس البلدية المستقيل، بمتابعة قضايا بلدية القلمون العاجلة والمهمة لحين انتخاب بلدية جديدة.