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لبنان
استقالة رئيس بلدية القلمون.. فهمي يصدر قراره
Lebanon 24
25-11-2020
|
07:47
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اصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضي بتكليف السيد طلال دنكر، رئيس البلدية المستقيل، بمتابعة قضايا بلدية القلمون العاجلة والمهمة لحين انتخاب بلدية جديدة.
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