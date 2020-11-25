لبنان

العقوبات على اللواء ابراهيم... لقاء وتكتّم!

Lebanon 24
25-11-2020 | 08:24
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في خطوة خاطفة غايتها إتمام مهمة لم يرِد المعنيّون إنجازها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كورونا، بعدما تسرّبت معلومات عن طلب عدد من اعضاء الكونغرس فَرض عقوبات على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، زار وفد رفيع من وزارة الخارجية الاميركية لبنان واجتمع مع ابراهيم بعيداً من الاضواء وسط تَكتّم عن مضمون اللقاء وهوية الاشخاص الذين شاركوا فيه.

 

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الوفد شرح لإبراهيم آلية العمل في الولايات المتحدة، وخصوصاً على مستوى فصل السلطات، ولا سيما منها السلطة التشريعية التي لها أطر عمل مختلفة ومنفصلة تماماً. وأكد الوفد لإبراهيم انّ الامور لن تذهب الى اي مكان آخر، وأنّ العمل والتعاون بين السلطات الاميركية المعنية وبينه سيُستكمل في ملفات التفاوض وعودة المفقودين الاسرى والوساطة التي يقوم بها اللواء ابراهيم في هذا الاطار، بالاضافة الى التعاون الامني المستمر.

المصدر: الجمهورية
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